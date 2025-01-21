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В Новороссийске обсудили проблемы обманутых дольщиков

21 января на совещании под председательством заместителя Губернатора Кубани Александра Нестеренко при участии представителей краевых ведомств, прокурора города Новороссийска Алексея Грудины и главы Новороссийска Андрея Кравченко были обсуждены острые вопросы объектов долевого строительства ООО СЗ «Квант» и ООО СЗ «Черное море».

Восстановлению прав новороссийцев, пострадавших от недобросовестных застройщиков, уделяется особое внимание. Администрация города-героя оказывает им всестороннюю поддержку и принимает все возможные меры по ускорению строительства и ввода в эксплуатацию МКД.

— Благодаря открытому диалогу с представителями застройщиков и инициативной группой участников долевого строительства разработаны конкретные шаги и определены максимально короткие сроки решения возникших вопросов, — прокомментировал глава Новороссийска Андрей Кравченко.

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