В Новороссийске обсудили проблемы обманутых дольщиков

Восстановлению прав новороссийцев, пострадавших от недобросовестных застройщиков, уделяется особое внимание. Администрация города-героя оказывает им всестороннюю поддержку и принимает все возможные меры по ускорению строительства и ввода в эксплуатацию МКД.
— Благодаря открытому диалогу с представителями застройщиков и инициативной группой участников долевого строительства разработаны конкретные шаги и определены максимально короткие сроки решения возникших вопросов, — прокомментировал глава Новороссийска Андрей Кравченко.