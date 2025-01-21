В Новороссийске обсудили проблемы обманутых дольщиков

Восстановлению прав новороссийцев, пострадавших от недобросовестных застройщиков, уделяется особое внимание. Администрация города-героя оказывает им всестороннюю поддержку и принимает все возможные меры по ускорению строительства и ввода в эксплуатацию МКД.