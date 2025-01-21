За год в ЖКХ Башкирии вложили 11,5 млрд рублей

Как ранее сообщал Башинформ, благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2024 году благоустроены 123 общественные территории на сумму 1,2 млрд рублей. Кроме того, республика активно участвует во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В прошлом году закончилась реализация 5 проектов-победителей конкурса в Агидели, Янауле, Дюртюлях, Ишимбае, Мелеузе, а в Баймаке и селе Верхотор Ишимбайского района завершены работы первого этапа. В этом году начнется реализация других 5 проектов в Белебее, Благовещенске, Нефтекамске, Салавате, Учалах. Объем средств составит более 1,3 млрд рублей. В этом году благоустройство общественных территорий будет продолжено в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».