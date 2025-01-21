За год в ЖКХ Башкирии вложили 11,5 млрд рублей

«Для реализации мероприятий в этой сфере в 2024 году из федерального бюджета было привлечено около 3 млрд рублей, из бюджета республики вложено более 8,5 млрд рублей», — уточнил Андрей Назаров.
Как ранее сообщал Башинформ, благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2024 году благоустроены 123 общественные территории на сумму 1,2 млрд рублей. Кроме того, республика активно участвует во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В прошлом году закончилась реализация 5 проектов-победителей конкурса в Агидели, Янауле, Дюртюлях, Ишимбае, Мелеузе, а в Баймаке и селе Верхотор Ишимбайского района завершены работы первого этапа. В этом году начнется реализация других 5 проектов в Белебее, Благовещенске, Нефтекамске, Салавате, Учалах. Объем средств составит более 1,3 млрд рублей. В этом году благоустройство общественных территорий будет продолжено в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Параллельно в республике успешно реализуется программа по комплексному благоустройству придомовых территорий «Башкирские дворики». В прошлом году по этой республиканской программе обновили 143 дворовых территории в 33 муниципалитетах. В 2025 году на реализацию программы «Башкирские дворики» выделят более 1 млрд рублей, будут благоустроены 98 дворов.
По программе капитального ремонта общего имущества в 719 многоквартирных домах было выполнено 783 вида работ. 110 тысяч жителей Башкирии смогли улучшить условия своего проживания. В 2024 году из республиканского бюджета на капремонт выделили 702 млн рублей. Это на 178 млн рублей больше, чем в 2023 году. Из них 430 млн рублей направили на капитальный ремонт 135 крыш многоквартирных домов во всех муниципалитетах, 272 млн рублей — на замену лифтов.
Кроме того, в прошлом году продолжилась господдержка программы комплексного ремонта подъездов в Уфе, Аскинском, Иглинском, Стерлибашевском и Чишминском районах. Условия проживания улучшили 5,5 тысячи человек.
Как сообщила на заседании правительства министр ЖКХ Башкирии Ирина Голованова, с 2029 года — с начала реализации федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» доля населения республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, увеличилась на 3,3% и достигла 90,9%. В регионе построено и введено в эксплуатацию 25 объектов питьевого водоснабжения. Качество питьевой воды из систем централизованного водоснабжения улучшилось для более чем 174 тысяч человек.
В прошлом году завершился первый этап реализации региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Реконструирован и капитально отремонтирован 21 объект. С этого года мероприятия по строительству объектов питьевого водоснабжения и капитальному ремонту систем тепло-, водоснабжения и водоотведения будут реализовываться в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Также в прошлом году свыше 6 млрд рублей заемных средств Фонда национального благосостояния были привлечены для реализации 17 проектов по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры Башкирии. Работы по 15 проектам завершились в 2023—2024 годах. Оставшиеся три проекта будут реализованы в 2025 году, заключили на заседании правительства.