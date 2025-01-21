В Уфе подешевеют полисы ОСАГО

В Уфе территориальный коэффициент сократится на 5% — с 1,64 до 1,56. Для остальных населенных пунктов Башкортостана КТ не изменится и сохранится в диапазоне от 1 до 1,24.
В целом по стране КТ вырастет на 18 территориях, где показатели убыточности по договорам ОСАГО превышают среднероссийские. Снижение коэффициента предусмотрено для 21 территории, где средняя стоимость полисов была выше среднероссийской. Например, в 2024 году Уфе она составила 8200 рублей при средней по стране 7600 рублей.
Также Банк России расширяет в обе стороны границы тарифного коридора для общественного транспорта, мотоциклов и грузовиков. Это связано с высокой убыточностью этих категорий транспорта. Базовые ставки по ОСАГО для обычных автомобилистов остаются на прежнем уровне.
Кроме того, вырос коэффициент по полисам ОСАГО «мультидрайв» для физических лиц. Это договоры без ограничения числа допущенных к управлению автомобилем.