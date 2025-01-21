В Уфе подешевеют полисы ОСАГО

В целом по стране КТ вырастет на 18 территориях, где показатели убыточности по договорам ОСАГО превышают среднероссийские. Снижение коэффициента предусмотрено для 21 территории, где средняя стоимость полисов была выше среднероссийской. Например, в 2024 году Уфе она составила 8200 рублей при средней по стране 7600 рублей.