Взорвавшийся дом на Краснодонцев будут разбирать по частям

Напомним, взрыв бытового газа в девятиэтажке на улице Краснодонцев в Автозаводском районе произошел 11 июля 2020 года. В результате ЧП пострадали два человека, еще 124 были эвакуированы. Впоследствии дом признали аварийным и подлежащим к сносу. Людей расселили, построив для них новый дом на улице Героя Васильева, а 69 семей по своему желанию получили денежную компенсацию.