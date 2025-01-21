Взорвавшийся дом на Краснодонцев будут разбирать по частям

Пострадавший от взрыва дом № 17 на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде будут разбирать по частям. Вопрос об обрушении строения не стоит, сообщил генеральный директор муниципального казенного учреждения «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» Сергей Разживин в ходе заседания постоянной комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре 21 января.
— С одной стороны к этому дому пристроен магазин, а с другой стороны вплотную находится жилой дом, поэтому снос методом обрушения вообще не может рассматриваться. Только метод поэлементной разборки с утилизацией, — пояснил Сергей Разживин.
Напомним, взрыв бытового газа в девятиэтажке на улице Краснодонцев в Автозаводском районе произошел 11 июля 2020 года. В результате ЧП пострадали два человека, еще 124 были эвакуированы. Впоследствии дом признали аварийным и подлежащим к сносу. Людей расселили, построив для них новый дом на улице Героя Васильева, а 69 семей по своему желанию получили денежную компенсацию.
В конце декабря прошлого года стало известно, что проект сноса аварийного дома на улице Краснодонцев прошел госэкпертизу. На эти цели выделили четыре миллиона рублей.