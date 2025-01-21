В Омске ограничат продажу алкоголя в наливайках

«Наша цель — соблюдение интересов жителей и честного бизнеса. Закон направлен на борьбу с так называемыми наливайками, которые днем работают как магазин, а в ночное время, чтобы продавать алкоголь, становятся барами, закусочными, буфетами и другими форматами. Для кафе, которые честно работают, на самом деле являются кафе, выполняют требования ГОСТа и по площади, а не маскируются под них, сохранится возможность торговли алкоголем в соответствии с установленным ими режимом», — отмечала глава регионального Минэкономразвития Анна Негодуйко.