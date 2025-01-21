В Феодосии жильцы аварийного дома ждут помощи

Основные средства на расселение предоставляет фонд развития территорий — это федеральные средства. Раньше софинансирование республики в программе составляло 5%. С этого года правила меняются: в новой программе республиканский бюджет будет финансировать порядка 33%. При этом новые квартиры муниципалитетам могут передавать и частные инвесторы, которые ведут строительство новых многоэтажек в регионе. Куда именно предстоит переехать жильцам аварийного дома в Приморском, пока не определено, однако сами люди очень надеются, что их новые квадратные метры по-прежнему будут расположены на побережье, а не в отдаленных и неудобных районах.