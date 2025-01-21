В Феодосии жильцы аварийного дома ждут помощи

Опасный дом у моря.
«Дом весь сыплется, он садится от сырости и от плесени — потому что мы живем в 30 метрах от моря и здесь постоянная влажность, а капремонта не было никогда. Дом весь лопается, у нас внутри трещины шириной в ладонь, и где гарантия, что он не сложится, и мы не останемся под этими камнями», — жалуются местные жители.
Эта двухэтажка, в которой проживает 21 семья, признана аварийной в 2020 году. С тех пор состояние конструкций еще ухудшилось, но многочисленные обращения жителей в разные инстанции результатов пока не принесли.
Министерский визит случился сразу после рабочего выезда в поселок главы Крыма Сергея Аксенова, который услышал жалобы жильцов и поручил оперативно решить проблему.
Что будет с жильцами.
«На данный момент в республике завершена программа переселения домов, признанных аварийными до 2017 года. Мы с этой задачей справились. Сейчас формируется новая программа по домам, признанным аварийными с 2017 по 2022 год. Данный дом попадает в эту программу. Поэтому, если будет финансирование, а оно будет, этот дом переселим в 2029 — 2030 году», — пообещал Щегленко.
Очередь формируется исключительно по дате признания строения аварийным, подчеркивает министр. В этой связи расселить людей из этого дама сразу не получится — первыми расселят тех, кто оказался в списках в 2017-ом. Однако состояние объекта в Приморском вызывает серьезные опасения, поэтому дом проверят на безопасность.
Задача муниципалитета в максимально оперативные сроки провести экспертизу состояния жилого дома, насколько оно может угрожать жизни и здоровью граждан. В случае, если будет признана угроза, будем с жильцами разговаривать о переселении в маневренный фонд ровно до того момента, пока по программе переселения из аварийного жилья не будут закуплены новые квартиры.
В целом весь этот путь, по словам мэра, займет около двух месяцев, маневренный фонд в городе есть — в основном это квартиры, которые по решению судов перешли в муниципальную собственность.
Ситуация в Крыму.
Всего на территории Крыма сейчас расположены 233 аварийных дома, за которыми такой статус закреплен официально. Несколько таких домов уже расселили в прошлые годы в рамках соответствующей программы, сообщил Щегленко.
«Ежегодно в Крыму на переселение предусмотрено порядка 700−800 млн рублей. В программу переселения для домов, признанных аварийными в 2017—2022 годах, попадет 125 домов», — уточнил министр.
Основные средства на расселение предоставляет фонд развития территорий — это федеральные средства. Раньше софинансирование республики в программе составляло 5%. С этого года правила меняются: в новой программе республиканский бюджет будет финансировать порядка 33%. При этом новые квартиры муниципалитетам могут передавать и частные инвесторы, которые ведут строительство новых многоэтажек в регионе. Куда именно предстоит переехать жильцам аварийного дома в Приморском, пока не определено, однако сами люди очень надеются, что их новые квадратные метры по-прежнему будут расположены на побережье, а не в отдаленных и неудобных районах.
За пять лет в Крыму и Севастополе из аварийного жилья в новые квартиры переехали почти две тысячи человек, сообщал ранее вице-премьер Марат Хуснуллин в докладе президенту РФ Владимиру Путину. Всего с 2019 года регионы ЮФО расселили порядка 670 тысяч квадратных метров аварийного жилья.