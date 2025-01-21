В Челябинскую область не пустили 66 тонн лука из-за неправильных этикеток

Сотрудники Россельхознадзора вместе с пограничниками и таможенниками запретили ввозить в Челябинскую область 66 тонн репчатого лука из Казахстана. Об этом рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
Груженые луком машины ехали из Туркестанской области в Екатеринбург и Челябинск. В ходе проверки выяснилось, что информация на этикетках не совпадает с содержимым упаковок.
Согласно указанным в них сведениям, в одном автомобиле перевозился узбекский арахис, а в другом — китайский виноград. В третьей машине, судя по этикетке, перевозили российский картофель, а отправили его из Челябинской области.
Несовпадение информации в документах и данных в этикетках является нарушением. В отношении перевозчиков возбудили административные дела.
Помимо 66 тонн лука, также к ввозу на территорию Челябинской области запретили 14,6 тонн фиников и изюма, 20 тонн семян тыквы, 44,2 тонн сухофруктов, 20 тонн винограда и 36 тонн мандаринов.