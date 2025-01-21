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Семь поликлиник планируют сдать в Свердловской области

В текущем году в Свердловской области планируют сдать в эксплуатацию семь поликлиник.

Источник: Freepik

Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.

Медицинские учреждения возводят в Екатеринбурге, Серове, Березовском, Реже, Артемовском и городе Арамиль. Их возведение продолжается благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения, утверждённой губернатором Евгением Куйвашевым.

«Сегодня мы осмотрели поликлиники ДГБ № 15 и ДГКБ № 9. Обе поликлиники вводятся в эксплуатацию в этом году, — сообщил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов. — Одна — на Уралмаше, на 700 посещений в смену, там уже строители приступили к чистовой отделке. Другая — в Заречном микрорайоне, на 500 посещений в смену, здесь монтируются остатки инженерных сетей».

В Артемовском возводят четырёхэтажную поликлинику центральной районной больницы для 20 тысяч человек. На сегодняшний день выполнено около 80% работ.

В Берёзовском возводят двухсекционную детскую поликлинику. В апреле строители планируют приступить к отделке внутренних помещений.

«МК-Урал» ранее писал, что Евгений Куйвашев поручил министерству здравоохранения региона провести ремонт четырехэтажной поликлиники Каменска-Уральского. С просьбой провести работы во время приема граждан 21 ноября обратилась студентка Свердловского областного медицинского колледжа Гузель Аллаярова.

В Департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что в поликлинике отремонтируют кровлю, заменят окна, двери и покрытие полов, обновят коммунальные сети.

медицина