Семь поликлиник планируют сдать в Свердловской области

«Сегодня мы осмотрели поликлиники ДГБ № 15 и ДГКБ № 9. Обе поликлиники вводятся в эксплуатацию в этом году, — сообщил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов. — Одна — на Уралмаше, на 700 посещений в смену, там уже строители приступили к чистовой отделке. Другая — в Заречном микрорайоне, на 500 посещений в смену, здесь монтируются остатки инженерных сетей».