Новые препараты станут доступнее в Казахстане

Реинжиниринг процессов регистрации лекарственных средств путем упрощения и автоматизации процедур позволит сократить сроки выхода препаратов на рынок с 5 до 2 лет. Это позволит своевременно обеспечивать пациентов новыми более эффективными видами лекарств.