Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые препараты станут доступнее в Казахстане

В Казахстане проводится оптимизация процессов регистрации лекарств, передает DKnews.kz.

Источник: freepik

Реинжиниринг процессов регистрации лекарственных средств путем упрощения и автоматизации процедур позволит сократить сроки выхода препаратов на рынок с 5 до 2 лет. Это позволит своевременно обеспечивать пациентов новыми более эффективными видами лекарств.

Также оцифровка всех процессов улучшит условия для фармацевтического бизнеса и станет основой для дальнейшего развития здравоохранения.

Эти изменения отражают приоритет государства — заботу о здоровье граждан и доступ к современным и качественным лекарствам.

экономика
медицина