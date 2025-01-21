Новые препараты станут доступнее в Казахстане

Реинжиниринг процессов регистрации лекарственных средств путем упрощения и автоматизации процедур позволит сократить сроки выхода препаратов на рынок с 5 до 2 лет. Это позволит своевременно обеспечивать пациентов новыми более эффективными видами лекарств.
Также оцифровка всех процессов улучшит условия для фармацевтического бизнеса и станет основой для дальнейшего развития здравоохранения.
Эти изменения отражают приоритет государства — заботу о здоровье граждан и доступ к современным и качественным лекарствам.