Три довоенных дома в Сормове снесут за 8 млн рублей

Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок. Речь идет о деревянном доме № 40 литера А по улице Коммуны, а также каркасно-засыпных домах № 23 литера А по улице 8 Марта и № 4 литера А по улице Беломорской. Все три дома двухэтажные, здания были построены в 1929—1930 годах. На снос трех домов из городского бюджета выделяют 7,8 млн рублей. Итоги торгов подведут 29 и 30 января. Аварийные дома должны быть снесены до 5 мая 2025 года.