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В Екатеринбурге определили перевозчиков по 107 маршрутам

Работать транспортники будут на условиях брутто-контрактов.

В Екатеринбурге завершены аукционы на право заключения брутто-контрактов с муниципалитетом. Девять перевозчиков выиграли в целом 32 лота на 107 маршрутов, сообщает мэрия.

Победителями признаны «Гортранс», «ПАТП Город», «Пегас», «Авто-Ном», «Декар-Бас», «ТК “Авто-Гамма”, “Союз-Транс”, “Форт-Транс”, “Уралтрансгрупп” и “УралТрейд”. “Гортранс” также будет обслуживать трамвайные и троллейбусные маршруты.

Деньги предприятия будут получать за каждый километр. Финансирование планируется осуществлять из средств, поступающих в казну столицы. За нарушение условий контракта для перевозчиков предусмотрены штрафы.

Заключение контрактов начнётся 27 января. И с 1 февраля договоры уже вступят в силу.