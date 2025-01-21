Власти планируют изменить нормы по выплате пенсий через почту

Если документ примут, он вступит в силу после официального опубликования. Перед этим законопроект должен пройти два чтения в Палате представителей, далее получить одобрение в Совете Республики, а затем быть подписан президентом.
В законопроекте говорится, что выплата пенсий должна осуществляться через банки. Эта норма есть и в действующем законе, но предлагается расширить круг тех, кто все-таки может получать выплаты через почтовые отделения.
Ранее Минтруда сообщало, что с 1 июля 2024 года круг пенсионеров, получающих деньги на почте, ограничивается. Тогда пояснялось, что через почту, как и прежде, пенсию могут получать граждане старше 70 лет, инвалиды первой и второй групп.
Поправки предполагают, что в Минске, обл- и райцентрах на получение пенсий через почту будут иметь право и некоторые другие инвалиды, а также граждане, которые зарегистрированы по месту жительства инвалида I группы, которому пенсия также поступает на почту.
Кроме того, в законопроекте сказано, что пенсию через почтовые отделения смогут получать и любые другие пенсионеры, но тогда они должны будут платить за такую услугу.
Отдельно прописано, что почта — это также вариант для тех, у кого нет документов, удостоверяющих личность, и органы внутренних дел выдали им специальные заключения «о подтверждении личности для целей пенсионного обеспечения».
Ранее сообщалось, что городские пенсионеры младше 70 лет должны оформить базовый счет в банке. Такие счета были введены в Беларуси, в том числе, для соцвыплат. Одно из преимуществ базового счета — переводы денег на другие счета клиента в этом же банке без комиссий. Нет комиссии и за снятие наличных через кассы, банкоматы и другую инфраструктуру банка, где открыт базовый счет. Однако есть определенные лимиты.
Расчет пенсии
В 2023 году Фонд соцзащиты населения (ФСЗН), из бюджета которого выплачивают пенсии, презентовал новое мобильное приложение. В нем пользователи могут увидеть данные о взносах, которые поступали от них (или работодателей) в ФСЗН, с 2013 года. Информация о страховом стаже там есть за период с 2003 года.
В проекте закона тоже фигурирует 2003 год. Там сказано, что делать, когда у работодателей или в архивах не сохранились документы о фактическом заработке за периоды работы до 1 января 2003 года (кроме случаев, когда это случилось из-за стихийных бедствий, аварий, катастроф или так далее).
«…Время такой работы по желанию обратившегося за пенсией не включается в период, из заработка за который исчисляется пенсия», — сказано в поправках.
Но это будут делать при одном условии: каждый исключаемый месяц должен заменяться месяцем предыдущего стажа.
«Данный порядок определения заработка не применяется, если фактический стаж работы, за который имеются сведения о заработке, составляет 30 и менее лет», — отмечено в документе.
Кроме того, предлагается, чтобы пенсию начисляли «из откорректированного фактического заработка» за последние 30 лет подряд стажа работы, но не более чем за фактически имеющийся стаж работы.