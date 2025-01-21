Власти планируют изменить нормы по выплате пенсий через почту

Ранее сообщалось, что городские пенсионеры младше 70 лет должны оформить базовый счет в банке. Такие счета были введены в Беларуси, в том числе, для соцвыплат. Одно из преимуществ базового счета — переводы денег на другие счета клиента в этом же банке без комиссий. Нет комиссии и за снятие наличных через кассы, банкоматы и другую инфраструктуру банка, где открыт базовый счет. Однако есть определенные лимиты.