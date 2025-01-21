Автоэксперт Мосеев: зарубежные автокомпании ждут шанса вернуться в Россию

В 2022 году, после начала специальной военной операции (СВО), европейские, корейские и японские производители для избежания санкций остановили производство на своих заводах в России, а некоторые из них громко объявили о продаже активов и уходе с рынка. Тем не менее официальные представительства большинства автобрендов в России сохранили свою деятельность.