Материнский капитал: на что его потратили семьи в Крыму

«Самым востребованным стало получение ежемесячной выплаты на ребенка до трех лет. Этот вариант выбрали более 13,6 семей», — говорится в сообщении.
Вторым по популярности направлением стало образование. Средства сертификатов на оплату обучения детей направили более 10 тысяч родителей.
«Традиционно востребованным осталось и улучшение жилищных условий. Для покупки или строительства жилья средства господдержки использовали свыше 6,5 тысяч крымских семей», — добавляют в Отделении СФР по республике.
И напоминают, что также маткапитал можно потратить на накопительную пенсию родителей. Кроме того, правила программы позволяют выбрать как один вариант, так и распределить деньги по нескольким направлениям.
«Крымские семьи могут получить остаток средств материнского капитала, если сумма на сертификате не превышает 10 тысяч рублей. Потратить эти средства можно на любые цели», — отмечают в СФР.
Такие выплаты уже получили 540 семей.
Программа поддержки семей с детьми начала работать в Республике Крым с 2015 года. Всего с начала реализации проекта в Крыму выдано более 220 тысяч сертификатов материнского капитала.
В конце прошлого года премьер-министр страны Михаил Мишустин сообщил, что продление программы маткапитала в России до 2030 года позволит поддержать еще почти 5 млн семей, очередная индексация выплаты произойдет в феврале следующего года.