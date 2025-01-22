УФАС предостерег власти Пермского округа о вовлеченности в похоронные дела

В утвержденном около двух лет назад Уставе МАУ «Ритуал» было указано, что основным видом деятельности учреждения является организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, а также закреплены виды дополнительных ритуальных услуг и утверждены тарифы на эти услуги.