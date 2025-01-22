УФАС предостерег власти Пермского округа о вовлеченности в похоронные дела

Региональный УФАС выявил в действиях администрации Пермского округа признаки нарушения Закона о защите конкуренции. Окружные власти неправомерно наделили МАУ «Ритуал» полномочиями органа местного самоуправления по содержанию мест захоронения.
По версии УФАС, в 2019 году администрация Пермского округа создала МАУ «Ритуал». В своей деятельности учреждение наделили правами специализированной службы по вопросам похоронного дела. «Ритуал» бесплатно предоставлял гарантированный перечень услуг по погребению на территории муниципалитета.
В утвержденном около двух лет назад Уставе МАУ «Ритуал» было указано, что основным видом деятельности учреждения является организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, а также закреплены виды дополнительных ритуальных услуг и утверждены тарифы на эти услуги.
В Пермском УФАС посчитали, что МАУ «Ритуал», являясь специализированной службой по вопросам похоронного дела и хозяйствующим субъектом, оказывающим ритуальные услуги на возмездной основе, также наделено функциями органа местного самоуправления по содержанию кладбищ. Такая деятельность учреждения противоречит Закону о погребении и похоронном деле, а также Закону о защите конкуренции.
Пермское УФАС предупредило администрацию Пермского округа о необходимости отменить либо изменить незаконные пункты Устава МАУ «Ритуал» до 3 февраля 2025 года.