Восстановлением пляжей Анапы займется специальная рабочая группа

В Краснодарском крае планируется создание рабочей группы, которая займется восстановлением пляжей Анапы. Решении было приято на межведомственном совещании. Участниками заседания стали заместитель министра природных ресурсов Российской Федерации Максим Корольков, вице-губернатор Александр Руппель, мэр Анапы Василий Швец, председатель горсовета Вячеслав Вовк, а также представители контролирующих органов и крупных здравниц региона.
«В данный момент работа организована по нескольким направлениям. Сначала сосредоточимся на устранении последствий ЧС с привлечением значительных ресурсов. Затем создадим четкий план для восстановления береговой линии Анапы и Темрюка. Вскоре эти вопросы обсудим с отраслевыми представителями», — сообщил Александр Руппель.
Также в ходе совещания прозвучали предложения о создании защитного валка вдоль побережья. Исследователи продолжают искать эффективные методы борьбы с мазутом как на суше, так и на море, тестируя различные механические способы очистки песка.