Восстановлением пляжей Анапы займется специальная рабочая группа

«В данный момент работа организована по нескольким направлениям. Сначала сосредоточимся на устранении последствий ЧС с привлечением значительных ресурсов. Затем создадим четкий план для восстановления береговой линии Анапы и Темрюка. Вскоре эти вопросы обсудим с отраслевыми представителями», — сообщил Александр Руппель.