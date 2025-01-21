Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 22 января

В Национальном банке скорректировали курсы валют на 22 января 2025 года, среду. В частности, курс российского рубля увеличился, а курс доллара и курс евро уменьшились.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на среду, 22 января, Национальный банк установил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4430 белорусского рубля, 1 евро — 3,5651 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3782 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, установленными на вторник, 21 января, курс доллара и курс евро стали меньше, а курс российского выше. Ощутимее изменился курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара потерял 0,0161 белрубля, евро упал на 0,0015 белрубля, а курс российского рубля поднят сразу на 0,0070 белрубля.
Тем временем МАРТ изменил регулирование цен для монополистов в Беларуси.