Совладельцев бывшей пермской сети аптек подозревают в сокрытии средств

О возбуждении уголовного дела сообщил портал newspot.ru еще в ноябре 2024 года. По данным ресурса, господину Шаврину было предъявлено обвинение изначально в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Андрей Годовалов якобы уехал из России в Италию. Предполагаемая сумма ущерба по делу составляет 233,5 млн руб. Ранее выездная налоговая проверка выявила недоимку компании по НДС в размере 351,9 млн руб. Общая сумма доначислений вместе со страховыми взносами, пенями и штрафом превысила 698,8 млн руб.