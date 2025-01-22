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На заводе «Уралхимпласт» назначили нового генерального директора

Новым гендиректором завода «Уралхимпласт» стала Елена Тынянских.

На заседании совета директоров завода «Уралхимпласт», которое прошло 21 января, назначили нового генерального директора. Им стала Елена Тынянских.

— Прежний генеральный директор предприятия Александр Коршаков покидает свой пост, но остается в составе Советов директоров компаний холдинга, — сообщает пресс-служба завода.

Елена Тынянских закончила Нижнетагильский технологический институт, получив специальность «Менеджмент организации», а также EMBA по «Стратегическому менеджменту».

На заводе она работает с 2005 года, занимая должности начальника Управления маркетинга и директора по коммерческим вопросам.

Напомним, что «Уралхимпласт» расположен в Нижнем Тагиле, завод занимается производством синтетических смол для различных промышленных отраслей.