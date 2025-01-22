На заводе «Уралхимпласт» назначили нового генерального директора

На заседании совета директоров завода «Уралхимпласт», которое прошло 21 января, назначили нового генерального директора. Им стала Елена Тынянских.
— Прежний генеральный директор предприятия Александр Коршаков покидает свой пост, но остается в составе Советов директоров компаний холдинга, — сообщает пресс-служба завода.
Елена Тынянских закончила Нижнетагильский технологический институт, получив специальность «Менеджмент организации», а также EMBA по «Стратегическому менеджменту».
На заводе она работает с 2005 года, занимая должности начальника Управления маркетинга и директора по коммерческим вопросам.
Напомним, что «Уралхимпласт» расположен в Нижнем Тагиле, завод занимается производством синтетических смол для различных промышленных отраслей.