Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рекомендовали размещать на вкладе на год не более 1,1 млн руб

За год с каждых 100 тысяч рублей можно заработать до 20−25 тысяч рублей, отметил экономист.

Источник: Аргументы и факты

Гражданам не следует размещать на вкладе на год под 25% более 1,1 млн рублей, так как в противном случае есть риск потерять часть средств, если банк лишится лицензии. Об этом aif.ru заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Размещенные в каждом банке денежные средства в объеме до 1,4 млн рублей застрахованы Агентством по страхованию вкладов. Причем застраховано не только тело вклада, но и проценты.

«Если у какого-либо банка отзовут лицензию, то на дату отзыва лицензии все проценты по ставке, указанной в договоре, будут начислены гражданину. Например, при размещении средств на год я бы рекомендовал класть на депозит не более 1,1 млн рублей: соответственно, если ставка по вкладу будет 25%, то через год они превратятся в 1,38 млн рублей. Эта сумма будет ниже лимита в 1,4 млн рублей, который застрахован государством», — пояснил Балынин.

Банковский вклад сейчас является одновременно безрисковым и высокодоходным финансовым инструментом. Он позволяет не только защищать от инфляции, но и помогает преумножить сбережения. За год с каждых 100 тысяч рублей можно заработать до 20−25 тысяч рублей, заключил экономист.

Ранее Балынин объяснил, почему в РФ невозможна заморозка вкладов.