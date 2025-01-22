Россиянам рекомендовали размещать на вкладе на год не более 1,1 млн руб

«Если у какого-либо банка отзовут лицензию, то на дату отзыва лицензии все проценты по ставке, указанной в договоре, будут начислены гражданину. Например, при размещении средств на год я бы рекомендовал класть на депозит не более 1,1 млн рублей: соответственно, если ставка по вкладу будет 25%, то через год они превратятся в 1,38 млн рублей. Эта сумма будет ниже лимита в 1,4 млн рублей, который застрахован государством», — пояснил Балынин.