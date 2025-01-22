Россиянам рекомендовали размещать на вкладе на год не более 1,1 млн руб

Гражданам не следует размещать на вкладе на год под 25% более 1,1 млн рублей, так как в противном случае есть риск потерять часть средств, если банк лишится лицензии. Об этом aif.ru заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Размещенные в каждом банке денежные средства в объеме до 1,4 млн рублей застрахованы Агентством по страхованию вкладов. Причем застраховано не только тело вклада, но и проценты.
«Если у какого-либо банка отзовут лицензию, то на дату отзыва лицензии все проценты по ставке, указанной в договоре, будут начислены гражданину. Например, при размещении средств на год я бы рекомендовал класть на депозит не более 1,1 млн рублей: соответственно, если ставка по вкладу будет 25%, то через год они превратятся в 1,38 млн рублей. Эта сумма будет ниже лимита в 1,4 млн рублей, который застрахован государством», — пояснил Балынин.
Банковский вклад сейчас является одновременно безрисковым и высокодоходным финансовым инструментом. Он позволяет не только защищать от инфляции, но и помогает преумножить сбережения. За год с каждых 100 тысяч рублей можно заработать до 20−25 тысяч рублей, заключил экономист.
Ранее Балынин объяснил, почему в РФ невозможна заморозка вкладов.