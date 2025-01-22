В мэрии Уфы оценили реконструкцию трамвайных путей в 2,5 млрд рублей

— Мы понимали, что наша инфраструктура для таких вагонов на тот момент была не готова, и здесь хотим поблагодарить наших московских коллег, — отметил г-н Хмарин. — Они на неделю приехали к нам и помогли обследовать всю трамвайную сеть, все выявленные недостатки были устранены до выпуска составов на линию.