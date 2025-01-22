В мэрии Уфы оценили реконструкцию трамвайных путей в 2,5 млрд рублей

По мнению мэра столицы Башкирии Ратмира Мавлиева, Уфа имеет большой багаж компетенций и знаний в транспортной сфере. Такое мнение глава уфимской администрации высказал на научно-практической конференции, посвященной механизмам оценке транспортной реформы.
— Сегодня Уфа активно обновляет общественный транспорт, в частности, автобусы, — сообщил Ратмир Мавлиев. — Кроме того, в 2023 году город приобрел 15 троллейбусов, а в 2024-м — десять. Но самой главной победой считаю то, что нам удалось сохранить в целом электротранспорт, состояние которого было критическим.
По словам г-на Мавлиева, следующим важным шагом должна стать полная реконструкция трамвайных путей, которые сегодня доставляют неудобства как автомобилистам, так и пассажирам.
— В первую очередь нужно избавятся от открытого грунта там, где это возможно, — уточнил Ратмир Рафилович. — Открытый грунт в городе — это всегда грязь, особенно после дождей. Если трамвайное полотно положить на асфальт, появятся дополнительные полосы движения для автомобилистов, да и повысится безопасность движения.
Руководитель городского управления инфраструктурой транспорта Олег Хмарин рассказал, что трамвайный парк не обновлялся с 2012 года. За последние годы предлагались разные решения по обновлению подвижного состава и комплексной модернизации этой инфраструктуры.
— Велась проработка проведения капитально-восстановительного ремонта своими силами по примеру Ижевска, а затем с участием белорусских партнеров «Белкоммунмаш», но несмотря на высокую степень проработки этого проекта в жизнь он так и не воплотился, — рассказал Олег Хмарин.
По словам руководителя уфимского транспортного управления, власти города приняли решение получить подвижной состав из Москвы.
— Отметим, Уфа не первый раз получает от Первопрестольной подвижной состав: в 2023 году доставили семь новых трамваев, которые ездят сегодня в Черниковке, — пояснил Олег Хмарин.
Он подчеркнул, что сейчас в столицу Башкирии привезли уже девять «московских» трамваев «Песа Фокстрот». Сегодня на линии работает четыре состава и скоро к ним присоединятся остальные.
— Мы понимали, что наша инфраструктура для таких вагонов на тот момент была не готова, и здесь хотим поблагодарить наших московских коллег, — отметил г-н Хмарин. — Они на неделю приехали к нам и помогли обследовать всю трамвайную сеть, все выявленные недостатки были устранены до выпуска составов на линию.
Сегодня уфимская администрация уже проводит торги на заключение контракта по разработке проектно-сметной документации обновления трамвайной инфраструктуры в южной части столицы Башкирии.
— Наша задача, чтобы весной 2025 года мы получили положительное заключение государственной экспертизы на эти работы, — подытожил глава уфимской городской администрации Ратмир Мавлиев. — Предварительно стоимость реконструкции мы оценили в 2,5 миллиарда рублей, а работы планируется провести за два-три года.