Отечественные станции сотовой связи начнут работу в Хабаровском крае

В России начался переход на базовые станции LTE отечественного производства. Порядка 200 единиц оборудования для одного из операторов связи будут тестировать в регионах с разным климатом. Среди них — и Хабаровский край, где такие станции установят в 2025 году. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.