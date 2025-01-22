Отечественные станции сотовой связи начнут работу в Хабаровском крае

В России начался переход на базовые станции LTE отечественного производства. Порядка 200 единиц оборудования для одного из операторов связи будут тестировать в регионах с разным климатом. Среди них — и Хабаровский край, где такие станции установят в 2025 году. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«Производство собственного телеком-оборудования — это шаг к технологическому суверенитету. Об этом неоднократно говорил Владимир Путин. Хабаровский край стал одним из 37 регионов, где будут установлены первые отечественные базовые станции», — отметил министр цифрового развития и связи края Евгений Демин.
Оборудование произвела компания «Иртея». Архитектура основана на концепции открытых стандартов Open RAN. Технология позволяет внедрять обычные решения и сервисы на основе искусственного интеллекта, а часть функционала обрабатывают дата-центры.
В начале года оборудование начнет работу в двух районах Хабаровского края — Комсомольском и Советско-Гаванском, где нужно расширить сеть высокоскоростного интернета стандарта LTE.
Напомним, ранее мы писали, что СК «Колымская» создала один из первых социально ответственных бизнесов в крае.