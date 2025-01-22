В Красноярском крае выплатили 146 миллионов рублей долгов по зарплате

В Красноярском крае в 2024 году было выплачено 146 миллионов рублей — это долги по заработной плате трем тысячам работников. Допустили такое нарушение законодательства 85 предприятий. За несвоевременную оплату труда оштрафованы 945 руководителей. Более того, 10 директоров попали под уголовную ответственность. Такие данные озвучила краевая прокуратура.
Еще несколько показателей в сфере надзора над соблюдением трудового законодательства. Выявлено 320 фактов неформальной трудовой занятости, когда с работниками не заключались трудовые договора. За это наказаны 129 работодателей. После чего документально трудоустроены были 180 человек.
Что касается охраны труда, было выявлено 3 360 нарушений, за что понесли ответственность 1 700 виновных лиц. Было заведено два уголовных дела. По искам прокуроров взыскано 39,5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу пострадавших на производстве работников и членов их семей.