В Красноярском крае выплатили 146 миллионов рублей долгов по зарплате

В Красноярском крае в 2024 году было выплачено 146 миллионов рублей — это долги по заработной плате трем тысячам работников. Допустили такое нарушение законодательства 85 предприятий. За несвоевременную оплату труда оштрафованы 945 руководителей. Более того, 10 директоров попали под уголовную ответственность. Такие данные озвучила краевая прокуратура.