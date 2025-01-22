«Помогаечный» бизнес в Приморье идёт к закату?

Напомним, в первых числах января у 36 русских туристов (по неофициальным данным — сотен человек) задержаны товары, провозимые через границу. Пострадавшие открыто заявили о том, что задержание необоснованно. В Уссурийской таможне уверяют, что действовали в рамках законодательства. А большинство туристов, оказавшись в длинных очередях на границе, говорят — заторы создают так называемые помогайки. Нужен ли «помогаечный» бизнес Приморью или пора закрывать лавочку? Мнения об этом разнятся.
Нажито непосильным трудом.
В телеграм-каналах — крик души: на таможне массово забирают беспошлинные товары у туристов якобы по непонятным причинам. Рассказывают невероятные истории про «таможенный беспредел», что арестовано несколько тонн купленного на кровные деньги.
«Мы заезжали с группой с 29 декабря по 3 января, отмечали Новый год в городе Муданьцзян, — делится руководитель туристических групп Светлана Демидова. — Предупреждала людей, покупающих товары, чтобы брали чеки на русском языке. Не знали, что так жестоко будут осматривать. Не вскрывая сумок, задержали на 6−7 часов “на ленте”. Я села на баул и закричала — не отдам! Стало плохо, приехала “скорая” и увезла с высоким давлением. Вещи поставили на хранение».
Светлана заверила — покупала товары первой необходимости: три упаковки туалетной бумаги, конфеты, несколько литров геля для стирки, в основном хозтовары. Кто-то из её попутчиков вызывал разбираться полицию — но всё равно, по требованию таможенников нажитое доброе пришлось оставить.
«Проверяя, везу ли я трусы для личного пользования, таможенник попросил достать их из сумки и растянуть. И ещё не понравился фен за 800 рублей. Ребенок бился в истерике — пожалуйста, не арестовывайте маму!» — сетует туристка по имени Анна.
У одного забрали пылесос, у другого — набор LEGO, третьи оставили на таможне купленную одежду… Все заверяли, что не нарушили требований — багаж менее 25 килограммов, денежная сумма — не свыше пятисот евро.
Большинство комментаторов высказалось безжалостно — во всём виноваты помогайки, которые провозят огромное количество товаров оптом, порой не зная содержимое сумок. Везут как кота в мешке.
«Страдают и обычные туристы, которые едут в Китай на новогодние каникулы и лишаются на въезде в Россию всего купленного. Некоторые плюют на потери, другие заваливают жалобами таможню, транспортную прокуратуру и даже Бастрыкина, не оставляя попыток вернуть вещи», — высказались свидетели ситуации на границе.
В Дальневосточном таможенном управлении четко обозначили — без объективной причины ввозимый товар не заберут. Официальная статистика такова — из 4,3 тысячи граждан России, направляющихся в Суйфэньхэ и Муданьцзян, товары задержали у 36 граждан, и это капля в море.
«В 36 случаях граждане, въезжающие через Пограничный, не представили документы и сведения о товарах, подтверждающие их предназначение, а именно принадлежность для личного или семейного использования лиц, пересекающих таможенную границу. Всего на хранение помещено более 746 кг товаров», — заявили в пресс-службе Уссурийской таможни.
Дорогу помогайкам?
«Давайте договоримся: “помогаечный бизнес” — выражение простонародное, для таможенника это либо незаконное перемещение товаров за границу, либо товары, ввозимые в коммерческих целях. Есть туристы, которые нарушают таможенное законодательство, — нет подтверждающих документов, что это их товар, отсутствуют чеки и так далее. Товар не изымается, а задерживается, чтобы в дальнейшем физическое лицо могло собрать определенный пакет документов в соответствии с требованиями. К примеру, доказательства — что все пять фенов человек вёз для личного пользования. Как только документы предоставлены — собирается рабочая группа, которая принимает окончательное решение», — поясняет старший инспектор по связям с общественностью Уссурийской таможни Ирина Кульчицкая.
Вернуть приобретённое можно попытаться в установленные сроки — от 10 до 30 дней. При неудачной попытке или бездействии на товар налагается арест, и дальше его судьбу решает суд. Допустим, его могут передать в федеральную собственность или уничтожить в случае выявления запрещённых или опасных товаров для жизни и здоровья. «Слепые» помогайки могут провести, например, запрещённый лекарственный препарат, оружие, наркотики. Тогда турист невольно становится фигурантом уголовного дела.
И тут возникают вопросы — кто организовывает подобные туры в Китай и зачем так рискуют люди, надрывая здоровье за сравнительно небольшие деньги? Ведь перевозит «халявщик» на своём горбу по 25 килограммов.
«Это нелегальный бизнес, мы этим не занимаемся», — отвечает по телефону очередной организатор экскурсионных туров, впрочем, лукавят они или говорят правду — не проверишь. А вот и открытый набор помогаек в интернете из города Уссурийска.
«Уважаемые туристы, открыта группа в Китай. Как помогайки заезжаем каждый день через Пограничный. Зарплата 2000 рублей и ещё 20 юаней. Телефоны в личку». Желающие откликаются достаточно активно. Организаторы бизнеса скрываются, оставленные контакты блокируются. Интересно, что до официальной турфирмы, руководителем которой числится одна из «пострадавших» на МАПП «Пограничный», дозвониться невозможно. Всё это наталкивает на довольно конкретные соображения.
Оправдать нарушение.
Одна из опытных туристок Владивостока Галина Власова, предпочитающая цивилизованный отдых, рассказывает, как обиженные таможенниками люди создали свой чат, где накал страстей не остывает.
«Если человек везёт десять люстр, пять литров краски и шесть фотоаппаратов — разве он не вызовет сомнение у таможенного контроля?! Это уже не турист возвращается, а магазин “Тысяча мелочей!”. И не может нормальная мать ездить каждую неделю с малолетним ребенком, тягая из Китая колёса. За копейку удавятся! Группы собираются в Уссурийске, где совсем неплохо с работой», — отреагировала Галина, добавив, что времена популярности работы помогайкой прошли и вся нынешняя история говорит о финале такого бизнеса. Веский аргумент — среди всего количества туристов, побывавших на каникулах в Китае, с задержанными грузами — лишь три процента. В итоге Галину из чата исключили, дабы не мешала страдать.
Впрочем, ситуация с помогайками далеко неоднозначная. С одной стороны, намечается борьба с туркомпаниями, которые не приносят в региональный бюджет ни копейки, а также могут запросто кинуть людей. По этому поводу Ростуризм заявлял, что будет исключать недобросовестных туроператоров из официального реестра, тем самым оставляя их вне закона. С другой стороны, сейчас Россия настроена на расширение товарооборота с Китаем.
«Совершенно очевидно, что мы нуждаемся в китайских товарах, качество которых возросло, — указал ведущий экономист региона Юрий Авдеев. — Нелегальный бизнес — результат ужесточения правил таможенных служб. Есть и большое количество российской продукции, востребованной в Китае. Так помогите бизнесу продвигать товары в цивилизованном виде. Ставить заслоны неправильно. Не от хорошей жизни везут; раз покупают, значит, есть потребность, поэтому давайте расширять возможности».