«Помогаечный» бизнес в Приморье идёт к закату?

«Если человек везёт десять люстр, пять литров краски и шесть фотоаппаратов — разве он не вызовет сомнение у таможенного контроля?! Это уже не турист возвращается, а магазин “Тысяча мелочей!”. И не может нормальная мать ездить каждую неделю с малолетним ребенком, тягая из Китая колёса. За копейку удавятся! Группы собираются в Уссурийске, где совсем неплохо с работой», — отреагировала Галина, добавив, что времена популярности работы помогайкой прошли и вся нынешняя история говорит о финале такого бизнеса. Веский аргумент — среди всего количества туристов, побывавших на каникулах в Китае, с задержанными грузами — лишь три процента. В итоге Галину из чата исключили, дабы не мешала страдать.