Высокая ключевая ставка бьёт по Владивостоку: заморожен крупный проект

В 2025 году застройщик Unikey планировал запустить строительство, а потом и продажу четырёх новых проектов в ДФО: трёх новых ЖК в Хабаровске и одного во Владивостоке. Однако в текущей экономической ситуации это стало слишком рискованным. При высоких ставках девелоперы заведомо соглашаются на прибыль, которая будет в разы ниже запланированной. Поэтому все вышеперечисленные проекты поставлены «на паузу» до 2026 года.