Высокая ключевая ставка бьёт по Владивостоку: заморожен крупный проект

Реализацию сразу четырёх крупных проектов в строительной отрасли приостановили на Дальнем Востоке. Заморозка связана с влиянием высокой ключевой ставки Центробанка, которая меняет сегодня финансовый ландшафт страны. Об этом рассказала управляющий партнер девелоперской компании Unikey Айгуль Юсупова в своём ТГ-канале (18+), сообщает ИА PrimaMedia.
В 2025 году застройщик Unikey планировал запустить строительство, а потом и продажу четырёх новых проектов в ДФО: трёх новых ЖК в Хабаровске и одного во Владивостоке. Однако в текущей экономической ситуации это стало слишком рискованным. При высоких ставках девелоперы заведомо соглашаются на прибыль, которая будет в разы ниже запланированной. Поэтому все вышеперечисленные проекты поставлены «на паузу» до 2026 года.
«Деятельность застройщиков очень сильно зависит от размера учетной ставки, так как строительство мы ведем за счет кредитных средств, которые, как известно, сейчас очень дорогие. Поэтому с повышением ставки многие застройщики пересмотрели свои планы на 2025 год и решили притормозить запуск новых проектов, пока размер учетной ставки не снизится до нормальных значений», — отметила управляющий партнер федерального девелопера в Сети.
Айгуль Юсупова также предупредила о значительном росте цен на жилую недвижимость в 2026—2027 годах. По её прогнозам, ЦБ может справиться с растущей инфляцией в 2026 году и снизить ставку до нормальных значений. Но из-за «заморозки» реализации крупных проектов может образоваться рыночная ситуация с высоким спросом и низким предложением.
Ранее в большом интервью ИА PrimaMedia председатель правительства Приморья Вера Щербина отмечала, что в ближайшем будущем регион почувствует эффект высокой ключевой ставки. Её скрытое и отложенное воздействие отразится на строительной отрасли и, в конечном итоге, на цене квадратного метра.