Спрос на персонал у работодателей Иркутской области за год вырос на 15%

Что касается активности соискателей, она за год увеличилась на 22%. Наиболее высокий интерес у тех, кто ищет работу, был к вакансиям в сфере рабочего персонала, транспорта, логистики, продаж и строительства. А вот интерес к сферам розничной торговли и страхования, наоборот, снизился.