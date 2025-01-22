Спрос на персонал у работодателей Иркутской области за год вырос на 15%

В целом за прошедшие 12 месяцев спрос на персонал вырос на 15% по сравнению с 2023 годом. Самым высоким был спрос на рабочий персонал, специалистов в сфере производства и сервисного обслуживания, строителей, специалистов по перевозкам и логистике и продавцов. Также активно искали сотрудников в сферах туризма, гостиничного бизнеса, масс-медиа и страхования.
Что касается активности соискателей, она за год увеличилась на 22%. Наиболее высокий интерес у тех, кто ищет работу, был к вакансиям в сфере рабочего персонала, транспорта, логистики, продаж и строительства. А вот интерес к сферам розничной торговли и страхования, наоборот, снизился.