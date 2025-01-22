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Жителям Новосибирской области снизили выдачу кредиток почти на 16%

Доступность этого кредитного продукта для жителей региона снизилась.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области за декабрь 2024 года снизилась выдача кредитных карт на 15,7% в сравнении с предыдущим месяцем того же года. Об этом рассказали аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Отметим, что похожую тенденцию зафиксировали и в других регионах Сибири. Например, в Омской области снижение составило 17%, в Красноярском крае — 22,1%, а в Иркутской области — 18,1%.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что новосибирцы стали реже брать кредиты, чтобы закрыть старые. Количество выданных займов снизилось на 27,3%.