Жителям Новосибирской области снизили выдачу кредиток почти на 16%

В Новосибирской области за декабрь 2024 года снизилась выдача кредитных карт на 15,7% в сравнении с предыдущим месяцем того же года. Об этом рассказали аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Отметим, что похожую тенденцию зафиксировали и в других регионах Сибири. Например, в Омской области снижение составило 17%, в Красноярском крае — 22,1%, а в Иркутской области — 18,1%.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что новосибирцы стали реже брать кредиты, чтобы закрыть старые. Количество выданных займов снизилось на 27,3%.