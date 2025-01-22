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Казахстан увеличил товарооборот с Россией в сфере АПК

АСТАНА, 22 янв— Sputnik. Министры сельского хозяйства России и Казахстана Оксана Лут и Айдарбек Сапаров подписали план мероприятий по сотрудничеству в АПК.

Источник: Министерство сельского хозяйства Казахстана

Сейчас глава Минсельхоза Казахстана находится в Москве, где и встретился с коллегой. На встрече озвучили данные за 2024 год и обозначили планы на 2025-й.

Динамика товарооборота продукции АПК между двумя странами за последние годы превышает 3,4 миллиарда долларов. По итогам 11 месяцев 2024 года наблюдается увеличение товарооборота продукции АПК с Россией на 4,3%.

«Объемы экспорта казахстанской продукции в РФ увеличиваются с каждым годом. Так, по итогам 11 месяцев 2024 года экспорт составил 502,9 млн долларов США. Мы заинтересованы в наращивании присутствия нашей сельхозпродукции на российском рынке и готовы усилить работу по всем направлениям».

сказал Сапаров.

По итогам проведенных ранее переговоров казахстанской стороной были сняты все ограничения. В январе 2025 года Россельхознадзор отменил временные ограничения на ввоз томатов с 36 предприятий Казахстана. По снятию ряда ограничений на ввоз и транзит животноводческой и растениеводческой продукции переговоры продолжаются.

По итогам встречи был подписан план мероприятий по развитию российско-казахстанского сотрудничества в области АПК. Документ предусматривает взаимодействие в области научно-технологического обеспечения агропромышленного комплекса.

Ряд российских отраслевых научно-исследовательских институтов и университетов уже выразили заинтересованность в развитии кооперации с казахскими коллегами. Кроме того, план предусматривает формирование предложений по реализации совместного проекта по созданию и развитию агробиотехнопарка, обеспечение благоприятного режима для взаимных поставок продовольствия, завершение работы по интеграции информационных систем в области ветеринарного и фитосанитарного контроля и другие мероприятия.

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