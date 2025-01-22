Казахстан увеличил товарооборот с Россией в сфере АПК

Ряд российских отраслевых научно-исследовательских институтов и университетов уже выразили заинтересованность в развитии кооперации с казахскими коллегами. Кроме того, план предусматривает формирование предложений по реализации совместного проекта по созданию и развитию агробиотехнопарка, обеспечение благоприятного режима для взаимных поставок продовольствия, завершение работы по интеграции информационных систем в области ветеринарного и фитосанитарного контроля и другие мероприятия.