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Новосибирские коммунальщики объявили мораторий на повышение пени

Не пересчитывать пеню оператор по обращению с ТКО решил до 31 января.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

В Новосибирске АО «САХ» объявило мораторий на двукратное повышение пени за просроченные платежи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оператора 22 января.

С 1 января пеня выросла с 9,5% до 21%. Это связано с повышением ключевой ставки ЦБ РФ. Однако региональный оператор АО «САХ» решил не пересчитывать пени для потребителей, если те погасят задолженность до 31 января.

— Бывают разные обстоятельства в жизни, мы хотим поддержать своих потребителей, которые оказались не готовы к ужесточению правил, — сообщила замдиректора АО «САХ» Галина Бузмакова.

Глеб ИВАНОВСКИЙ.

ЖКХ