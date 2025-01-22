Новосибирские коммунальщики объявили мораторий на повышение пени

В Новосибирске АО «САХ» объявило мораторий на двукратное повышение пени за просроченные платежи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оператора 22 января.
С 1 января пеня выросла с 9,5% до 21%. Это связано с повышением ключевой ставки ЦБ РФ. Однако региональный оператор АО «САХ» решил не пересчитывать пени для потребителей, если те погасят задолженность до 31 января.
— Бывают разные обстоятельства в жизни, мы хотим поддержать своих потребителей, которые оказались не готовы к ужесточению правил, — сообщила замдиректора АО «САХ» Галина Бузмакова.
Глеб ИВАНОВСКИЙ.