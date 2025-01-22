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Как теплый и сухой январь в Крыму скажется на урожае озимых

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости Крым. Две трети всходов озимых зерновых культур в Крыму находятся в хорошем состоянии, предпосылок к плохому урожаю нет, однако аграриев смущает непривычно теплый и относительно сухой январь. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.

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Источник: РИА "Новости"

«Состояние посевов более чем удовлетворительное. Три-четыре процента посевов у нас находятся в угнетенном состоянии, более 60% — в хорошем состоянии. Оставшаяся часть находится в состоянии отставания по вегетации на две-три недели», — сказал глава ведомства.

Серьезной угрозы урожаю озимых со стороны грызунов также не наблюдается. В то же время, по словам министра, «смущают» крайне теплый январь и незначительное для этого времени года количество осадков. Тем не менее, урожай озимых в Крыму в этом году ожидается хороший.

«На данный момент никаких предпосылок к отставанию, плохому урожаю. Каких-то серьезных проблем, требующих немедленного нивелирования, к примеру, подкормкой или чем-то еще, сейчас нет. В целом ситуация по озимым культурам у нас более чем удовлетворительная», — добавил Кратюк.

сельское хозяйство