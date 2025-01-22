Как теплый и сухой январь в Крыму скажется на урожае озимых

Серьезной угрозы урожаю озимых со стороны грызунов также не наблюдается. В то же время, по словам министра, «смущают» крайне теплый январь и незначительное для этого времени года количество осадков. Тем не менее, урожай озимых в Крыму в этом году ожидается хороший.