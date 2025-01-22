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Инфляция в Челябинской области в декабре 2024 года разогналась до 8,62%

Инфляция в Челябинской области в декабре 2024 года разогналась до 8,62%, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ранее сообщалось, что в ноябре годовая инфляция в регионе составила 8,3% после 7,5% в октябре.

В Уральском федеральном округе она составила 8,83%. Для сравнения: в Свердловской области — 10,02%.

экономика
инфляция