Грудинку произвели из свиных ног в Хабаровске

При проведении анализа данных установлено, что 25 декабря прошлого года компания оформила электронные сопроводительные документы на производство 100 килограммов варено-копченой свиной грудинки. В качестве использованного при производстве сырья в информационной системе указана свинина с вырезкой с задней и передней ноги.