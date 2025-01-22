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Грудинку произвели из свиных ног в Хабаровске

Россельхознадзор заметил несоответствие.

Источник: Комсомольская правда

Россельхознадзор Хабаровского края с помощью искусственного интеллекта нашел мясную продукцию, произведенную из нелогичного вида сырья. Предостережение внесли предприятию 16 января. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

При проведении анализа данных установлено, что 25 декабря прошлого года компания оформила электронные сопроводительные документы на производство 100 килограммов варено-копченой свиной грудинки. В качестве использованного при производстве сырья в информационной системе указана свинина с вырезкой с задней и передней ноги.

«Грудинкой называют копченый или варено-копченый мясной продукт, приготовленный из мяса первой категории со значительной жировой прослойкой, располагающегося в грудной части туши. Таким образом, продукция произведена из нелогичного вида сырья», — рассказали в управлении Россельхознадзора.

Компании выдано предостережение. Всего в прошлом году выявлено 1383 нарушения при оформлении ветеринарных сопроводительных документов.