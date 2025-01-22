В Узбекистане появится своя экомаркировка продукции

Цель внедрения этой маркировки — продвижение экологически чистых товаров, которые оказывают минимальное негативное воздействие на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла. Однако важно понимать, что наличие такой маркировки не означает абсолютную безопасность продукции для здоровья человека во всех аспектах.
Данная экомаркировки ориентирован на соблюдение экологических требований на всех этапах жизненного цикла производства: от добычи и выращивания сырья и до утилизации упаковки. Для определения соответствия на предприятии должна быть проверенная цепочка поставок качественного сырья, внедрены передовые технологии сбережения энергоресурсов и введены мероприятия по защите окружающей среды. Продукт по составу должен быть безопасен для человека и экологии в целом.
Однако несмотря на экологическую направленность стандарта, он не является медицинским сертификатом, поэтому не гарантирует полную безопасность продукции для человека. Однако стандарт предусматривает использование менее токсичных материалов, снижая уровень вредного воздействия на организм, ограничение содержания вредных веществ, таких как тяжелые металлы и летучие органические соединения.
Нанесение экомаркировки на продукцию будет осуществляться на добровольной основе. Производители, желающие получить знак «Yashil belgi», должны пройти процедуру оценки соответствия продукции экологическим стандартам.
Право на выдачу разрешения на нанесение знака получило Министерство экологии, которое будет уполномоченным органом по регулированию и контролю в этой сфере. Производители смогут использовать экологическую маркировку уже с конца апреля, что даст возможность выпускать продукцию, соответствующую международным требованиям и повышать её конкурентоспособность на рынке.
Потребителя это даст возможность делать осознанный выбор в пользу экологически чистой продукции и уверенность в том, что продукция произведена с минимальным вредом для окружающей среды.
Таким образом, внедрение системы экомаркировки — это важный шаг Узбекистана в сторону экологически устойчивого развития, который позволит улучшить экологическую ситуацию в стране и повысить доверие к национальной продукции.