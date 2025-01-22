В Узбекистане появится своя экомаркировка продукции

Данная экомаркировки ориентирован на соблюдение экологических требований на всех этапах жизненного цикла производства: от добычи и выращивания сырья и до утилизации упаковки. Для определения соответствия на предприятии должна быть проверенная цепочка поставок качественного сырья, внедрены передовые технологии сбережения энергоресурсов и введены мероприятия по защите окружающей среды. Продукт по составу должен быть безопасен для человека и экологии в целом.