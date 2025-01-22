Курсы валют на 22 января, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть во вторник замедлили снижение, но продолжили терять на фоне заявлений нового президента США Дональда Трампа о его энергетической и экономической политике, а также укрепления американского доллара, передает Интерфакс-Казахстан. Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:11 аст снизились на 1,34% от уровня закрытия предыдущих торгов, до 79,04 доллара за баррель. Контракты на WTI на март на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) торговались по 76,17 доллара за баррель.