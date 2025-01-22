Курсы валют на 22 января, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть во вторник замедлили снижение, но продолжили терять на фоне заявлений нового президента США Дональда Трампа о его энергетической и экономической политике, а также укрепления американского доллара, передает Интерфакс-Казахстан. Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:11 аст снизились на 1,34% от уровня закрытия предыдущих торгов, до 79,04 доллара за баррель. Контракты на WTI на март на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) торговались по 76,17 доллара за баррель.
Металлы: котировки фьючерсов на золото выросли во время европейской сессии во вторник, сообщает Investing.com. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в феврале торговались по цене 2,737,10 доллара за тройскую унцию, поднявшись на 0,42% на 17:30 аст. Фьючерс на серебро с поставкой в марте вырос на 0,30%, достигнув отметки 31,23 доллара за тройскую унцию.
Криптовалюта: по данным coinmarketcap.com, на 21:22 аст bitcoin торговался по 103 245,2 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подешевела на 3,09%, а ее капитализация составила 2,04 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 280,9 доллара, понизившись в цене на 2,00%. Капитализация этой криптовалюты составила 394,9 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,55 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 22 января. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 21 января, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 21 января.
1 австралийский доллар 328,26 тенге.
1 азербайджанский манат 311,26 тенге.
10 армянский драм 13,25 тенге.
1 белорусский рубль 161,53 тенге.
1 бразильский реал 87,47 тенге.
10 венгерских форинтов 13,27 тенге.
1 гонконгский доллар 67,77 тенге.
1 грузинский лари 187,22 тенге.
1 датская крона 73,21 тенге.
1 дирхам ОАЭ 143,65 тенге.
1 доллар США 527,58 тенге.
1 евро 546,15 тенге.
1 индийская рупия 6,1 тенге.
1000 иранский риал 12,6 тенге.
1 канадский доллар 365,49 тенге.
1 китайский юань 72,44 тенге.
1 кувейтский динар 1711,03 тенге.
1 кыргызский сом 6,03 тенге.
1 малазийский ринггит 117,95 тенге.
1 мексиканский песо 25,44 тенге.
1 норвежская крона 46,26 тенге.
1 польский злотый 128,41 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 140,61 тенге.
1 российский рубль 5,29 тенге.
1 СДР 684,73 тенге.
1 сингапурский доллар 388,07 тенге.
1 таджикский сомони 48,62 тенге.
1 тайский бат 15,47 тенге.
1 турецкая лира 14,81 тенге.
100 узбекских сумов 4,07 тенге.
1 украинская гривна 15,52 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 646,07 тенге.
1 чешская крона 21,72 тенге.
1 шведская крона 47,62 тенге.
1 швейцарский франк 579,31 тенге.
1 южно-африканский ранд 28,3 тенге.
100 южно-корейских вон 36,6 тенге.
1 японская иена 3,38 тенге.