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На Урале дали вторую жизнь отходам производства бумаги

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Новый способ получения стимуляторов роста сельскохозяйственных растений разработали специалисты УрФУ. Основой для получения агробионанохимикатов стали отходы целлюлозно-бумажных производств — лигносульфонаты.

Полученные образцы в силу особенностей строения могут быть применены не только для улучшения роста посевов, но и для удаления некоторых токсичных веществ из сточных вод. Результат представлен в Journal of Molecular Liquids.

Одним из применяемых в настоящее время способов извлечения целлюлозы (основы любого бумажного продукта) из древесины является сульфитный метод. При этом кроме целевого продукта образуются крупнотоннажные отходы в виде солей лигносульфоновых кислот или лигносульфонатов, рассказали ученые Уральского федерального университета (УрФУ). Эти соединения не токсичны, биосовместимы, водорастворимы и относительно дешевы.

Из-за пористости структуры и высокого массового содержания атомов углерода, которые могут быть усвоены почвой, наночастицы на основе лигносульфонатов рассматриваются исследователями как стимуляторы роста растений, «губки» для красителей, которые могут попасть в сточные воды, и даже как сорбенты для нефти, добавили в вузе. Однако на сегодняшний день эффективного и дешевого способа производства наноматериалов из этого класса отходов в промышленности нет.

Ученые УрФУ предложили экономически выгодную и простую схему переработки отходов целлюлозно-бумажной промышленности.

«В результате проведенных экспериментов мы получили наночастицы, обладающие биологической активностью и способные к захвату растворимых и нерастворимых в воде красителей. Такие частицы могут быть рекомендованы для очистки сточных вод, в том числе промышленных стоков, и в качестве агробионанохимикатов нового поколения», — рассказала одна из авторов исследования, старший научный сотрудник лаборатории перспективных технологий комплексной переработки минерального и техногенного сырья цветных и черных металлов УрФУ Татьяна Луговицкая.

Специалист добавила, что стимуляция роста была проверена на культурах редьки посевной (Raphanus raphanistrum subsp. Sativus) и пшеницы мягкой (Tríticum aestívum). При обработке наночастицами из лигносульфонатов достигнуты показатели ускорения роста на 14−38 процентов.

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда № 24−29−00105.

экология