На Урале дали вторую жизнь отходам производства бумаги

Из-за пористости структуры и высокого массового содержания атомов углерода, которые могут быть усвоены почвой, наночастицы на основе лигносульфонатов рассматриваются исследователями как стимуляторы роста растений, «губки» для красителей, которые могут попасть в сточные воды, и даже как сорбенты для нефти, добавили в вузе. Однако на сегодняшний день эффективного и дешевого способа производства наноматериалов из этого класса отходов в промышленности нет.