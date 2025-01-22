Положительное заключение выдала экспертная организация ООО «Единый центр строительства». Помимо строительства гостиницы, проектом также предполагается создание помещений общественного питания, спортивного и торгового назначения.
Застройщик — ООО «СЗ “Ривердонпарк”. Ранее проект компании уже получил положительное заключение экспертов. Как писал “Городской репортер” на Левобережной, 7 планируется построить девятиэтажный гостиничный комплекс на 526 мест. Апартаменты разместят с четвертого по девятый этаж. На третьем будет расположена автостоянка. Всего площадь застройки займет около 6000. кв. м.
Проект создания гостиницы на левом берегу Ростова прошел повторную экспертизу
Эксперты во второй раз утвердили проектную документацию на строительство гостиницы на левом берегу донской столицы. Данные об этом содержатся на сайте Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ).
Положительное заключение выдала экспертная организация ООО «Единый центр строительства». Помимо строительства гостиницы, проектом также предполагается создание помещений общественного питания, спортивного и торгового назначения.