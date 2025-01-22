Проект создания гостиницы на левом берегу Ростова прошел повторную экспертизу

Положительное заключение выдала экспертная организация ООО «Единый центр строительства». Помимо строительства гостиницы, проектом также предполагается создание помещений общественного питания, спортивного и торгового назначения.



Застройщик — ООО «СЗ “Ривердонпарк”. Ранее проект компании уже получил положительное заключение экспертов. Как писал “Городской репортер” на Левобережной, 7 планируется построить девятиэтажный гостиничный комплекс на 526 мест. Апартаменты разместят с четвертого по девятый этаж. На третьем будет расположена автостоянка. Всего площадь застройки займет около 6000. кв. м.