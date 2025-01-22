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В Волгоградской области изменились правила получения единого пособия на ребенка

С 1 января 2025 года вступили в силу новые правила выплат на детей.

Как сообщает Социальный фонд РФ, с 2025 года для получения единого пособия на рождение и воспитание ребенка необходимо, чтобы доход каждого трудоспособного члена семьи не был ниже четырех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Напомним, минимальный размер оплаты труда в России в 2025 году составляет 22 440 рублей, следовательно, годовой доход должен быть не менее 89 760 рублей независимо от занятости. При этом установлены более гибкие условия, позволяющие снизить требования к минимальному доходу для тех, кто не работал по уважительным причинам.

Также Социальный фонд РФ сообщил, что при оценке нуждаемости будут исключены некоторые государственные выплаты военнослужащим и их семьям.

Кроме того, упрощен процесс получения пособия на новорожденного ребенка. Так, семьям, которые уже получают выплаты на старших детей, назначат пособие на новорожденного автоматически в том же размере, без необходимости повторной оценки нуждаемости.