Страховые пенсии более миллиона жителей Свердловской области увеличились

С 1 января Отделение Социального фонда России по Свердловской области проиндексировало страховые пенсии 1,17 млн жителей региона на 7,3%. В этом году повышение также коснулось работающих пенсионеров.
Как пояснили в региональном ОСФР, для трудящихся пенсионеров уровень индексации рассчитывался не от той суммы, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от той, которую он мог бы получать, если бы не работал. Таким образом прибавка к пенсии получилась более выгодной. После увольнения они также получат дополнительное повышение пенсии, которая будет пересчитана с учетом всех пропущенных индексаций.
Кроме того, на 7,3% были увеличены стоимость пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты, из которых складывается страховая пенсия. Стоимость коэффициента с начала 2025 года повысилась до 142,76 ₽, а размер фиксированной выплаты составил 8 728,73 ₽