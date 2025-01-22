Страховые пенсии более миллиона жителей Свердловской области увеличились

Как пояснили в региональном ОСФР, для трудящихся пенсионеров уровень индексации рассчитывался не от той суммы, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от той, которую он мог бы получать, если бы не работал. Таким образом прибавка к пенсии получилась более выгодной. После увольнения они также получат дополнительное повышение пенсии, которая будет пересчитана с учетом всех пропущенных индексаций.