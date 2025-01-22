В Башкирии спрос на персонал за год вырос на 17%

Эксперты также пришли к выводу, что на рынке труда сложилась умеренная конкуренция за кадры. По итогам декабря 2024 на одну вакансию в Башкирии приходится 4,9 резюме, что соответствует значениям умеренного уровня конкуренции за рабочие места (норма начинается от 4 резюме на вакансию). С начала года прошлого года значения индекса выросли в регионе на 1,1 п. п. (с 3,8 резюме на вакансию), и это говорит о тренде на смягчение кадрового дефицита, поясняют аналитики. Для сравнения, в целом по России в конце года был достигнут баланс спроса и предложения — 4,2 резюме на вакансию, а за 12 месяцев этот показатель вырос на +0,8 п. п.