В Башкирии спрос на персонал за год вырос на 17%

По данным hh.ru, количество вакансий, открытых в Башкирии за весь 2024 год, на 17% превысило объем предложений о работе за предыдущий 2023 год. В целом по стране активность работодателей была еще более значительной и прирост вакансий составил +20% год к году.
Самый высокий спрос зафиксирован на кадры из направлений «Рабочий персонал» (31% от всех открытых вакансий за год), «Производство, сервисное обслуживание» (23%), «Строительство, недвижимость» (22%), а также «Продажи, обслуживание клиентов» (20%). У компаний, которые искали специалистов в Башкирии, существеннее всего, по сравнению с прошлым годом, выросла потребность в специалистах из сфер «Страхование» (+51% вакансий год к году), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+23%), «Медицина, фармацевтика», «Рабочий персонал» и «Финансы, бухгалтерия» (по +22%).
Отмечается, что и активность соискателей увеличилась на 19%. Она росла быстрее работодательской, что стало новым трендом на рынке труда. Жители Башкирии открыли или обновили на 19% больше резюме, чем в 2023 году. Самый высокий интерес местные соискатели проявляли к трудоустройству в таких направлениях, как «Рабочий персонал» (21% от всех открытых и обновленных резюме в 2024 году), «Производство, сервисное обслуживание» (20%), «Строительство, недвижимость» (19%) и «Продажи, обслуживание клиентов» (15%).
Наиболее заметный приток потенциальных кадров зафиксирован в сферах «Автомобильный бизнес» (+45% резюме год к году), «Транспорт, логистика, перевозки» (+28%), «Рабочий персонал» (+26%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (+24%). Напротив, снизился интерес к работе в сферах «Розничная торговля» (-15% резюме год к году) и «Административный персонал» (-2%).
Эксперты также пришли к выводу, что на рынке труда сложилась умеренная конкуренция за кадры. По итогам декабря 2024 на одну вакансию в Башкирии приходится 4,9 резюме, что соответствует значениям умеренного уровня конкуренции за рабочие места (норма начинается от 4 резюме на вакансию). С начала года прошлого года значения индекса выросли в регионе на 1,1 п. п. (с 3,8 резюме на вакансию), и это говорит о тренде на смягчение кадрового дефицита, поясняют аналитики. Для сравнения, в целом по России в конце года был достигнут баланс спроса и предложения — 4,2 резюме на вакансию, а за 12 месяцев этот показатель вырос на +0,8 п. п.