В мэрии Екатеринбурга раскрыли, с какими перевозчиками заключат новые контракты

Там уточнили, что 9 организаций выиграли 32 лота на право обслуживания 107 маршрутов. «Теперь предприятия-перевозчики станут получать плату за каждый пройденный километр, а средства от продажи билетов — поступать в казну уральской столицы», — отметили в пресс-службе.
Больше всего автобусных маршрутов досталось «Гортрансу»: № 24, 25, 28, 43, 49, 50, 54, 57, 58, 59, 61, 65, 66, 67, 69, 71, 75, 76, 85, 88, 90, 91, 91 м, 95, 96, 96б, 97 и 99.
Остальные автобусные маршруты распределились следующим образом:
- «ПАТП Город» будет обслуживать автобусы, двигающиеся по маршрутам № 47, 60;
- «Авто-Ном» — № 41, 53, 68, 80, 81;
- «Декар-Бас» — № 45, 054, 63, 79, 86;
- «Пегас» — № 40, 70, 72, 78, 98;
- «ТК “Авто-Гамма” — № 42, 87, 89;
- “Союз-Транс” — № 62, 77, 94;
- “Уралтрансгрупп” — № 06, 56, 73, 82, 83, 93;
- “УралТрейд” — № 043, 46, 51, 52, 55;
- “Форт-Транс” — № 44, 48, 053, 74, 92.
Заключение новых контрактов начнется 27 января, а уже с 1 февраля договоры вступят в силу.