В мэрии Екатеринбурга раскрыли, с какими перевозчиками заключат новые контракты

Там уточнили, что 9 организаций выиграли 32 лота на право обслуживания 107 маршрутов. «Теперь предприятия-перевозчики станут получать плату за каждый пройденный километр, а средства от продажи билетов — поступать в казну уральской столицы», — отметили в пресс-службе.