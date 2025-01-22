Кому в Крыму надо декларировать доходы в 2025 году

«Декларация представляется в налоговый орган по месту своего учета, через МФЦ или личный кабинет налогоплательщика. Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо не позднее 15 июля 2025 года», — говорится в сообщении.
Граждане обязаны задекларировать доходы, полученные от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи в аренду, а также при дарении, выигрыше в лотерею или в других играх. Кроме того, декларацию следует подавать при получении средств из-за границы или по договору гражданско-правового характера.
«Задекларировать доходы, полученные в 2024 году, должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой», — уточнили в налоговой.
В конце 2024 года Госсовет Крыма принял закон об увеличении налога для букмекерских контор. Документ предлагает повышение ставки налога на игорный бизнес в Крыму за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы с трех до 10 миллионов рублей.