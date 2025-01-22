Кому в Крыму надо декларировать доходы в 2025 году

Граждане обязаны задекларировать доходы, полученные от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи в аренду, а также при дарении, выигрыше в лотерею или в других играх. Кроме того, декларацию следует подавать при получении средств из-за границы или по договору гражданско-правового характера.