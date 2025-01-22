Десятилетний долгострой по ул. Салтыкова-Щедрина в Хабаровске вскоре примет новосёлов

В Хабаровске продолжается строительство трехсекционного дома по улице Салтыкова-Щедрина — последнего долгостроя ООО «Диалог». По поручению губернатора Дмитрия Демешина дом внесен в Атлас проблемных объектов края. Накануне ход работ проинспектировала заместитель министра строительства Наталья Ли, сообщает ИА AmurMedia.
Как сообщили в Минстрое края, сейчас на объекте ведется монтаж навесного вентилируемого фасада, прокладывается ливневая канализация. Внутри дома идет укладка плитки, устройство перегородок, оштукатуривание и покраска стен. Монтируются внутренние инженерные сети, лифты и пожарная сигнализация. Также завершается строительство автостоянки на 122 места.
— Перед подрядчиком поставлена задача завершить строительство в мае, а в июне выдать ключи от долгожданных квартир дольщикам. Всего в трехсекционном доме 550 квартир, непосредственно обманутых дольщиков 350 человек, остальные квартиры реализуются Фондом развития территорий, — рассказала Наталья Ли.
Напомним, что застройщик ООО «Диалог» начал возведение двух домов по улице Салтыкова-Щедрина еще в 2014 году, сдача планировалась в 2016-м. Однако компания не смогла завершить работы из-за банкротства. В 2024 году на объекты зашел новый подрядчик — «СК “Система”». Средства на завершение строительства выделены из краевого бюджета и бюджета ППК «Фонд развития территорий».
В результате двухсекционный дом на 295 квартир на Салтыкова-Щедрина сдан в эксплуатацию в ноябре 2024 года. Кроме того, в июле прошлого года сдан еще один долгострой «Диалога» — 27-этажный дом на 188 квартир по ул. Кавказской. Средства на завершение строительства также были выделены из краевого бюджета и бюджета ППК «Фонд развития территорий».
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, на сегодня в Едином реестре проблемных объектов значатся пять объектов (1079 граждан) в Хабаровском крае. По ним определяются механизмы восстановления прав пострадавших граждан.