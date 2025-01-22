Десятилетний долгострой по ул. Салтыкова-Щедрина в Хабаровске вскоре примет новосёлов

В результате двухсекционный дом на 295 квартир на Салтыкова-Щедрина сдан в эксплуатацию в ноябре 2024 года. Кроме того, в июле прошлого года сдан еще один долгострой «Диалога» — 27-этажный дом на 188 квартир по ул. Кавказской. Средства на завершение строительства также были выделены из краевого бюджета и бюджета ППК «Фонд развития территорий».