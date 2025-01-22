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Казахстан и Узбекистан усиливают сотрудничество

Посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов встретился с Министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

В ходе встречи были подведены итоги прошедшего года, а также рассмотрен календарь мероприятий, запланированных на 2025 год.

Стороны отметили положительную динамику двусторонних отношений и значимость тесного политического диалога между главами государств и выразили готовность к дальнейшему углублению связей на основе взаимного доверия и дружбы.

Особое внимание было уделено развитию торговли, укреплению экономического взаимодействия, расширению сотрудничества в области энергетики и повышению транспортной взаимосвязанности.

Также была подчеркнута важность развития торгово-экономического, культурно-гуманитарного и транспортного взаимодействия как ключевых элементов в укреплении регионального сотрудничества.

Отдельно было рассмотрено укрепление межрегиональных связей. Дипломаты выразили единое мнение о значимости прямого взаимодействия между областями двух стран, отметив успешное проведения Форума межрегионального сотрудничества в октябре 2024 года в г. Самарканде.

В завершение встречи стороны подтвердили приверженность к дальнейшему наращиванию сотрудничества в духе истинного взаимопонимания и союзничества.

экономика