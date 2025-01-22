Казахстан и Узбекистан усиливают сотрудничество

Отдельно было рассмотрено укрепление межрегиональных связей. Дипломаты выразили единое мнение о значимости прямого взаимодействия между областями двух стран, отметив успешное проведения Форума межрегионального сотрудничества в октябре 2024 года в г. Самарканде.