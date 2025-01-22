Казахстан и Узбекистан усиливают сотрудничество

В ходе встречи были подведены итоги прошедшего года, а также рассмотрен календарь мероприятий, запланированных на 2025 год.
Стороны отметили положительную динамику двусторонних отношений и значимость тесного политического диалога между главами государств и выразили готовность к дальнейшему углублению связей на основе взаимного доверия и дружбы.
Особое внимание было уделено развитию торговли, укреплению экономического взаимодействия, расширению сотрудничества в области энергетики и повышению транспортной взаимосвязанности.
Также была подчеркнута важность развития торгово-экономического, культурно-гуманитарного и транспортного взаимодействия как ключевых элементов в укреплении регионального сотрудничества.
Отдельно было рассмотрено укрепление межрегиональных связей. Дипломаты выразили единое мнение о значимости прямого взаимодействия между областями двух стран, отметив успешное проведения Форума межрегионального сотрудничества в октябре 2024 года в г. Самарканде.
В завершение встречи стороны подтвердили приверженность к дальнейшему наращиванию сотрудничества в духе истинного взаимопонимания и союзничества.