Россиян предупредили об опасности ипотечного донорства

Об этом граждан предупредил юрист Илья Русяев, сообщает ИА DEITA.RU.
По его словам, ипотечное донорство представляет опасность в самую первую очередь для созаемщика. Это «серый» метод получения льготной ипотеки, при котором данную роль часто выполняют родственники или знакомые с детьми.
Данная схема, как объяснил эксперт, нарушает основы банковского договора, поэтому при её раскрытии кредитная организация может обратиться в правоохранительные органы. Участникам сделки грозит лишение свободы сроком до 10 лет.
Кроме этого, как отметил специалист, созаемщик также рискует столкнуться с необходимостью самостоятельно погасить весь долг, а также с невозможностью взять кредит и продать недвижимость на торгах, если на ней будет обременение.