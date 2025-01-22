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Россиян предупредили об опасности ипотечного донорства

Россияне, которые участвуют в схеме ипотечного донорства, могут столкнуться с тем, что их обвинят в мошенничестве.

Источник: ДЕЙТА

Об этом граждан предупредил юрист Илья Русяев, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, ипотечное донорство представляет опасность в самую первую очередь для созаемщика. Это «серый» метод получения льготной ипотеки, при котором данную роль часто выполняют родственники или знакомые с детьми.

Данная схема, как объяснил эксперт, нарушает основы банковского договора, поэтому при её раскрытии кредитная организация может обратиться в правоохранительные органы. Участникам сделки грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Кроме этого, как отметил специалист, созаемщик также рискует столкнуться с необходимостью самостоятельно погасить весь долг, а также с невозможностью взять кредит и продать недвижимость на торгах, если на ней будет обременение.

недвижимость