Минторг Казахстана заявил о снижении цен на картофель в торговых сетях

В ведомстве сообщили о встречах, проведенных с представителями таких сетей, как Small и Magnum.
«На сегодняшний день средняя цена на картофель в Астане в торговых сетях Small снизилась до 280 тенге, а в сети Magnum — 185 тенге. По данным мониторинга Комитета торговли МТИ, средняя цена на картофель по Казахстану по состоянию на сегодня составляет 322 тенге. В социальных магазинах — партнерах СПК — во всех регионах страны картофель имеется в достаточном объеме и по цене ниже рыночной».
А еще в результате работы комиссий выявлены 49 нарушений в сфере, в части непревышения торговой надбавки в 15% на картофель как на социально значимый продукт.
Также в регионах продолжается разбронирование картофеля из сформированных в стабфондах запасов. При общих запасах в объеме 85,4 тысяч тонн с декабря 2024 года по 19 января 2025-го реализовано 23,6 тысяч тонн картофеля.
«За последние три дня реализовано порядка 3 тыс. тонн, в том числе в г. Алматы — 300 тонн, Шымкент — 600 тонн, Туркестанской — 300 тонн
и т. д.На сегодняшний день в стабфондах имеются запасы в объеме 62 тыс. тонн».
После заявления Минторга, утром 22 января наш корреспондент побывал в Magnum и Small, которые упоминало ведомство.
В торговой сети Small килограмм картофеля стоит 280 тенге (0,53 доллара), в понедельник он стоил 433 тенге (0,82 доллара).
При этом, если покупать картофель в Magnum через доставку в приложении Кaspi, то за килограмм «второго хлеба» просят уже 489 тенге (0,92 доллара).
Картофельная эпопея длится уже несколько дней, казахстанцы недовольны взлетевшими ценами. Впрочем, ценники меняются не только на овощи.