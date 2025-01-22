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Минторг Казахстана заявил о снижении цен на картофель в торговых сетях

АСТАНА, 22 янв— Sputnik. Минторговли Казахстана заявил о снижении цен на картофель в крупных торговых сетях.

Источник: Sputnik.kz

В ведомстве сообщили о встречах, проведенных с представителями таких сетей, как Small и Magnum.

«На сегодняшний день средняя цена на картофель в Астане в торговых сетях Small снизилась до 280 тенге, а в сети Magnum — 185 тенге. По данным мониторинга Комитета торговли МТИ, средняя цена на картофель по Казахстану по состоянию на сегодня составляет 322 тенге. В социальных магазинах — партнерах СПК — во всех регионах страны картофель имеется в достаточном объеме и по цене ниже рыночной».

отметили в Минторге.

А еще в результате работы комиссий выявлены 49 нарушений в сфере, в части непревышения торговой надбавки в 15% на картофель как на социально значимый продукт.

Также в регионах продолжается разбронирование картофеля из сформированных в стабфондах запасов. При общих запасах в объеме 85,4 тысяч тонн с декабря 2024 года по 19 января 2025-го реализовано 23,6 тысяч тонн картофеля.

«За последние три дня реализовано порядка 3 тыс. тонн, в том числе в г. Алматы — 300 тонн, Шымкент — 600 тонн, Туркестанской — 300 тонн и т. д. На сегодняшний день в стабфондах имеются запасы в объеме 62 тыс. тонн».

сообщает Минторг.

После заявления Минторга, утром 22 января наш корреспондент побывал в Magnum и Small, которые упоминало ведомство.

В торговой сети Small килограмм картофеля стоит 280 тенге (0,53 доллара), в понедельник он стоил 433 тенге (0,82 доллара).

При этом, если покупать картофель в Magnum через доставку в приложении Кaspi, то за килограмм «второго хлеба» просят уже 489 тенге (0,92 доллара).

Картофельная эпопея длится уже несколько дней, казахстанцы недовольны взлетевшими ценами. Впрочем, ценники меняются не только на овощи.

экономика
торговля