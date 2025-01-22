Минторг Казахстана заявил о снижении цен на картофель в торговых сетях

«На сегодняшний день средняя цена на картофель в Астане в торговых сетях Small снизилась до 280 тенге, а в сети Magnum — 185 тенге. По данным мониторинга Комитета торговли МТИ, средняя цена на картофель по Казахстану по состоянию на сегодня составляет 322 тенге. В социальных магазинах — партнерах СПК — во всех регионах страны картофель имеется в достаточном объеме и по цене ниже рыночной».