Роспотребнадзор нашел нарушения по организации питания в 88% свердловских школ

По фактам нарушений приняты меры административного воздействия: составлены протоколы об административных правонарушениях и применены штрафы. Кроме того, выданы предостережения о недопустимости нарушений, предписания о разработке программ по предотвращению вреда и о приостановке реализации продукции. Все организации получили предписания об устранении нарушений или рекомендации по соблюдению требований.