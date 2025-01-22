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Размер взносов за капремонт значительно вырос в Хабаровском крае

Теперь жители региона будут платить от 2,06 до 13,97 рублей за квадратный метр.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

Уже в феврале текущего года жители Хабаровского края получат квитанции на оплату взносов на капитальный ремонт с увеличенными суммами. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», с 1 января тариф утверждён в размере от 2,06 до 13,97 рублей за квадратный метр площади помещения в многоквартирном доме. Соответствующее постановление подписано правительством региона. До этого тариф составлял от 1,67 до 8,32 рублей.

— Размер взноса зависит от типа многоквартирного дома, его технической оснащённости и места расположения. Так, для домов в Хабаровске, оборудованных всеми внутридомовыми инженерными системами и лифтами, установлен тариф 13,97 рублей. Для домов, например, Охотского или Николаевского района, не оборудованных внутридомовыми инженерными системами, будет применяться тариф 2,06 рубля, — сообщили в пресс-службе НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта».

Необходимо отметить, что тарифы не менялись с 2020 года. В связи с инфляцией организация капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Хабаровском крае оказалась под угрозой, и другого выхода, кроме как повышать размер взносов, не нашлось. К тому же, как уточнили в Фонде, в последние годы собственники сами принимали решения об увеличении платы, чтобы в приемлемые сроки накопить деньги на проведение необходимых работ.

Напомним, что оплата взносов за капитальный ремонт является обязательной. Это установлено соответствующей статьёй Жилищного кодекса Российской Федерации. Обязательства начинаются с того момента, как человек вступил в право собственности на жилое или нежилое помещение в многоквартирном доме. При этом неиспользование имущества или отсутствие бумажной квитанции не освобождает человека от оплаты. Задолженность по взносам на капремонт взыскивается в судебном порядке.

ЖКХ