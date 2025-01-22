Размер взносов за капремонт значительно вырос в Хабаровском крае

Необходимо отметить, что тарифы не менялись с 2020 года. В связи с инфляцией организация капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Хабаровском крае оказалась под угрозой, и другого выхода, кроме как повышать размер взносов, не нашлось. К тому же, как уточнили в Фонде, в последние годы собственники сами принимали решения об увеличении платы, чтобы в приемлемые сроки накопить деньги на проведение необходимых работ.