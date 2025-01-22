В Иркутской области продолжат развитие почтовой сети

Обновленные и построенные офисы обслуживают более 113 тыс. человек, отмечает пресс-служба областного правительства. «Сотрудничество Почты России и Иркутской области динамично развивается, и я уверен, что мы продолжим решать задачи. Наши команды нацелены на сотрудничество и сделают всё, чтобы обеспечить жителей Приангарья качественными и доступными услугами почтовой связи и сопутствующими сервисами», — заявил генеральный директор Почты России Михаил Волков. Он также поблагодарил руководство региона за поддержку.