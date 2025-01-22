В Иркутской области продолжат развитие почтовой сети

Иркутская область и Почта России продуктивно сотрудничают по вопросам развития сети почтовых отделений и повышения качества услуг. «Часто езжу по районам Иркутской области, встречаюсь с населением, и жители поднимают вопросы по работе почтовых отделений. Исторически сложилось, что Почта для удаленных населенных пунктов — это центр общественного притяжения. Мы предлагаем рассмотреть использование общественных пространств для размещения почтовых отделений, что сделает услуги более доступными», — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Кобзев и генеральный директор Почты России обсудили итоги проекта модернизации сельских отделений, реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина. В 2024 году Почта России построила в Иркутской области 31 почтовое отделение по технологии быстровозводимых конструкций и капитально отремонтировала еще восемь сельских офисов. Это повысило качество услуг для более чем 57 тыс. жителей в 20 районах региона.
Сельские отделения построены в Иркутском, Шелеховском, Эхирит-Булагатском, Усольском, Черемховском, Нукутском, Боханском, Зиминском, Куйтунском, Заларинском, Нижнеудинском, Тулунском, Братском, Усть-Удинском, Жигаловском и Нижнеилимском районах. Капитальный ремонт проведен в отделениях Черемховского, Казачинско-Ленского, Осинского, Боханского, Аларского и Эхирит-Булагатского районов. За всё время программы модернизации с 2022 по 2024 годы в регионе капитально отремонтировали 33 отделения.
Обновленные и построенные офисы обслуживают более 113 тыс. человек, отмечает пресс-служба областного правительства. «Сотрудничество Почты России и Иркутской области динамично развивается, и я уверен, что мы продолжим решать задачи. Наши команды нацелены на сотрудничество и сделают всё, чтобы обеспечить жителей Приангарья качественными и доступными услугами почтовой связи и сопутствующими сервисами», — заявил генеральный директор Почты России Михаил Волков. Он также поблагодарил руководство региона за поддержку.
Волков отметил, что программа обновления почтовых отделений продолжится. Президент России поручил к 2030 году обеспечить поэтапное обновление и модернизацию отделений, расположенных в сельской местности и труднодоступных местах.