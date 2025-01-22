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Единый реестр товаропроизводителей запустят в Казахстане

Депутаты Мажилиса в первом чтении одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам определения страны происхождения товаров», передает BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

В рамках него в стране создадут единый реестр товаров казахстанского происхождения взамен действующих сертификатов.

Реестр казахстанских товаропроизводителей вводится в действие в 2025 году, а сертификаты формы «CT-KZ» и индустриальные сертификаты продолжат действовать до 1 января 2026 года.

Внесены также поправки, устанавливающие требования в отношении условий производства, производственных и технологических операций для включения в Реестр казахстанских товаропроизводителей. Их будет определять Министерство промышленности и строительства совместно с отраслевыми госорганами.

Мукаш Искандиров
депутат

В целом, по его словам, в законопроект внесено около 147 правок.

экономика
торговля