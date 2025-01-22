Единый реестр товаропроизводителей запустят в Казахстане

В рамках него в стране создадут единый реестр товаров казахстанского происхождения взамен действующих сертификатов.
Реестр казахстанских товаропроизводителей вводится в действие в 2025 году, а сертификаты формы «CT-KZ» и индустриальные сертификаты продолжат действовать до 1 января 2026 года.
Внесены также поправки, устанавливающие требования в отношении условий производства, производственных и технологических операций для включения в Реестр казахстанских товаропроизводителей. Их будет определять Министерство промышленности и строительства совместно с отраслевыми госорганами.
В целом, по его словам, в законопроект внесено около 147 правок.