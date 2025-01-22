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На Кубани в 2025 году продолжат строительство 14 поликлиник

На Кубани в 2025 году будет продолжено возведение 14 поликлиник.

Источник: Freepik

Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на вице-губернатора Александра Нестеренко.

В этом году также планируется завершение строительства многопрофильного медицинского реабилитационного центра в станице Динской, а в станице Тбилисской — возведение нового лечебного комплекса для районной больницы. Финансирование будет осуществляться как за счет федерального, так и краевого бюджета.

В новых поликлиниках предусмотрено оснащение кабинетов для неотложной помощи, ультразвуковой диагностики, работы врачей общей практики, а также открытие дневных стационаров и физиотерапевтических отделений, которые будут заниматься лечебной и диагностической деятельностью.

По словам Александра Нестеренко, на основе накопленного опыта планируется повысить темпы строительства и закончить в установленные сроки те объекты, которые оказывают значительное влияние на качество жизни населения.

Ранее «МК на Кубани» писал о том, что в Армавире начнут строительство новой поликлиники в Северном микрорайоне. При этом учреждение здравоохранения будет рассчитано на 250 посещений в день.

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