На Кубани в 2025 году продолжат строительство 14 поликлиник

В этом году также планируется завершение строительства многопрофильного медицинского реабилитационного центра в станице Динской, а в станице Тбилисской — возведение нового лечебного комплекса для районной больницы. Финансирование будет осуществляться как за счет федерального, так и краевого бюджета.